Arthur, conhecido como 'o Urso', é adepto ao poliamor e vive com seis mulheres em uma mansão em João Pessoa (PB)

O modelo e influenciador Arthur O Urso, poligâmico que vive um casamento com seis mulheres, vai participar do carnaval paulista em fevereiro, desfilando pela agremiação Barroca Zona Sul. O marido e as esposas estarão no segundo carro da escola de samba.

Conforme informado pela Barroca Zona Sul, Arthur e suas "esposas" entraram em contato com a agremiação e manifestaram interesse em participar da apresentação depois que a escola de samba divulgou nas redes sociais que ainda estava com vagas abertas para este ano de 2023.

Ainda segundo a escola, no enredo eles vão interpretar a Corte Real Portuguesa. Mesmo que seja uma família poligâmica, a apresentação não abordará o relacionamento não tradicional da família – já que agremiação diz que só ficou sabendo da relação poligâmica depois de já ter fechado a participação de Arthur e das esposas.

Ao Terra, Arthur revelou que está usando seu tempo livre para aprender o samba-enredo da agremiação e, também, está participando de aulas de samba. "Quero fazer bonito, estamos muito ansiosos para o desfile", disse.

Arthur vive em João Pessoa com as seis mulheres que chama de "esposas": Amandha Albuquerque, Luana Kazaki, Emelly Souza, Valquíria Santos, Olinda Maria e Damiana. Mesmo assim, ele apenas é casado "no papel", ou seja, oficialmente, com Luana Kazaki.