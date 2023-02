Angolana perdeu a disputa para Cezar Black e Gabriel Santana, ambos membros do Quarto Fundo do Mar

Tina foi a terceira eliminada do BBB23, com 54,12% dos votos, nesta terça-feira, 7, em um Paredão formado com Cezar Black e Gabriel Santana. Os brothers que ficaram fazem parte do Quarto Fundo do Mar, enquanto a angolada deixa mais um desfalque no Quarto Deserto.

O pessoal da casa ficou bem emocionado com a saída da angolada, principalmente Fred Nicácio, que desabou em lágrimas.

Votação do público

• Tina: 54,12% dos votos

• Cezar Black: 43,21%

• Gabriel Santana: 2,67%

• Total de votos: 47.355.976

Veja como foi a formação do Paredão

Tina atendeu o BigFone e indicou Domitila e Gabriel Santana

Com o Poder Coringa, Paula tirou Domitila

Anjo imunizou Key Alves

Líder indicou Tina

Cezar Black foi o mais votado da casa

Gabriel Santana puxou Amanda no contragolpe

Amanda se salvou no contragolpe

Tina, Cezar e Gabriel no paredão

Palpites Modo Stone