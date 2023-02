Deborah Secco mostrou que está pronta para o Carnaval 2023. Nas redes sociais, a atriz mostrou um look para a folia e incendiou os seguidores.

Deborah Secco não decepciona quando o assunto envolve looks icônicos. Nesta terça-feira (07), a atriz, que desfila pelo Salgueiro na Avenida, mostrou seu visual para uma parceria com uma marca de produtos para procedimentos estéticos.

Nas fotos publicadas por Deborah Secco, ela surge com um biquíni com detalhes de pedrarias. Em fotos de frente e verso, a atriz quase mostra demais com o tamanho micro da peça no bumbum. A atriz também usou um acessório na cabeça com o mesmo material.

Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios à Deborah. "Entregou tudo sem prometer nada vrááá. Vocês querem beleza? Tomem", brincou um.

Vale lembrar que, em 2022, Deborah Secco roubou a atenção na Sapucaí ao escolher looks temáticos para os dias de desfiles (relembre alguns na galeria acima).

Deborah Secco será musa de camarote na Sapucaí

Pela primeira vez neste ano, Deborah Secco será Musa do Camarote Quem O Globo na Sapucaí. O espaço reunirá convidados especiais e artistas nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro, durante os desfiles dos grupos de acesso e especial, e no dia 25 de fevereiro, para o Desfile das Campeãs.

"Ser rainha do camarote é uma honra gigantesca e vai ser muito divertido. Quero assistir todos os desfiles, sambar, me divertir, ser feliz. Quero ser uma rainha que extravasa felicidade. Essa é minha meta", declara Deborah Secco, "Eu amo os desfiles, é onde eu me encontro mais no Carnaval, acho lindo. Sou Salgueiro de coração. Acredito que este...