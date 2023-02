Cantora fez post no Instagram apontando etarismo e misoginia na repercussão negativa sobre seu visual na noite de premiação do Grammy

A aparição surpresa de Madonna na premiação do Grammy no último domingo (5) rendeu comentários nos quatro cantos do planeta por causa do rosto da cantora. Entre fãs incomodados com os resultados das intervenções faciais estéticas e comentários de influencers do nicho 50+ sobre a decisão da cantora de combater à sua maneira os efeitos do tempo, todo mundo mundo tem falado da aparência de Madonna que, após tanta repercussão, resolveu falar por si mesma e rebateu as críticas recebidas em um post na sua conta do Instagram.

"Foi uma honra para mim apresentar Kim Petras e Sam Smith no Grammy. Eu queria apresentar o último prêmio que seria o 'Álbum do Ano', mas achei que era mais importante apresentar a primeira mulher trans a se apresentar no Grammy - um momento histórico!! E ainda por cima ela ganhou um Grammy!!", inicia.

"Em vez de focar no que eu disse em meu discurso, que era sobre agradecer pelo destemor de artistas como Sam e Kim, muitas pessoas optaram por falar apenas sobre fotos minhas em close, tiradas com uma câmera de lente longa por um fotógrafo da imprensa que distorce o rosto de qualquer um!!

Mais uma vez, sou pega no auge do preconceito de idade e da misoginia que permeia o mundo em que vivemos.

Um mundo que se recusa a celebrar uma mulher que passa dos 45 anos e sente a necessidade de puni-la se ela continuar obstinada, trabalhando e se aventurando.

Nunca me desculpei por nenhuma das escolhas criativas que fiz nem pela minha aparência ou pelo que estava vestindo e não vou começar. Fui degradada pela mídia desde o início da minha carreira, mas entendo que tudo isso é um teste e estou feliz em trazer o pioneirismo para que todas as mulheres que vierem atrás de mim possam ter uma vida mais fácil nos próximos anos. Nas palavras de Beyoncé 'You-won’t break my soul' (Você não vai quebrar minha alma).