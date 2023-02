Netflix explicou que informação não deveria ter vazado em certos países

Na última semana a Netflix foi bombardeada de reclamações ao anunciar suas medidas contra compartilhamento de senhas para seu serviço de streaming, algo que afetaria os assinantes dos Estados Unidos. As regras para a mudança estavam escritas na central de ajuda da Netflix. Mas as regras foram removidas do site da empresa, e um porta-voz compartilhou um comunicado de erro.

Segundo o The Streamable, o comunicado diz: “Por um breve período de tempo ontem, um artigo da central de ajuda contendo informações que só são aplicáveis ao Chile, Costa Rica e Peru, foi ao ar em outros países. Desde então, o atualizamos”.

Ainda segundo porta-voz, a empresa não faria um mudança tão importante sem aviso prévio. Contudo, os testes para limitação de compartilhamento de senha continuam a acontecer em diversos países da América Latina.

A Netflix continua com os esforços para encontrar um forma de evitar o compartilhamento de senhas e ganhar assinante para que funcione para todos os clientes. Greg Peters, um dos CEOs da empresa afirmou em janeiro: “Acho que há uma série de motivações para diferentes mutuários. Então, parte disso é impulsionado economicamente e, portanto, uma parte do que estamos tentando fazer é que estamos sendo responsivos a isso e encontrando os pontos de preço certos, seja em termos de uma conta individual ou de uma oferta extra de membros”.

Como funcionaria a media anti-compartilhamento da Netflix?