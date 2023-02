Cantora exaltou o oncologista nas redes sociais no dia do aniversário dele; ela encerrou o tratamento no mês passado

Simony usou as redes sociais, nesta quinta-feira (9), para homenagear o médico oncologista, responsável pelo tratamento contra o câncer dela, pelo aniversário dele. A cantora foi diagnosticada com um tumor maligno no intestino em agosto do ano passado.

"Hoje é aniversário desse anjo @drfernandomaluf que nessa encarnação veio médico. Gratidão eterna por tudo que fez e faz por mim. Você é uma das melhores pessoas que conheci na minha vida. Te amo, tudo em dobro pra você, tudo de melhor nessa vida. Parabéns", escreveu a famosa na legenda da foto em que aparece abraçada no profissional da saúde.

O tratamento de Simony acabou em janeiro deste ano. Durante as sessões de quimioterapia, a cantora precisou raspar o cabelo e revelou ter ficado insegura após dar adeus aos fios.

Em março, a artista contou que vai fazer exame pet scan para monitorar se não há mais resquícios da doença.