Single traz videoclipe com participação especial do ator Guito – intérprete de Tibério no remake de “Pantanal”

Referência na música sertaneja e na viola caipira, a dupla Mayck & Lyan lança em todas as plataformas digitais a canção “Segura esse Peão”. Balada romântica com batidas bem marcadas que convidam o público para dançar, a nova moda é a aposta dos irmãos que são conhecidos por suas vozes potentes e marcantes que fazem bastante sucesso nos quatro cantos do Brasil e também no exterior.

Ouça aqui.

Com letra de Mateus Candotti, Camila Mores, Renato Campero e Renne Fernandes, “Segura esse Peão” tem produção musical assinada por Flávio Guedes. O lançamento é acompanhado por um videoclipe cinematográfico gravado em Araxá (MG), com participação especial do ator Guito – intérprete de Tibério no remake de “Pantanal” (da Rede Globo), novela na qual Mayck & Lyan também brilharam fazendo parte da trilha sonora com o grande sucesso “Chuva no Pantanal” que embalou as cenas de romance, boiadeiros e de lindas paisagens.

Assista aqui.

Vale destacar que Mayck & Lyan possuem mais de 25 anos de estrada na música, alcançando marcas significativas como Disco de Ouro, Disco de Platina e DVDs de Ouro, além de indicações a diversos prêmios. Atualmente, eles somam cerca de 190 milhões de visualizações no canal oficial do YouTube, além de milhões de seguidores de todas as idades nas redes sociais.