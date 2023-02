A Disney anunciou a produção de Toy Story 5, Frozen 3 e Zootopia 2. Os longas ainda não têm data de estreia confirmada

Boas notícias para os fãs das animações da Disney, já que a marca anunciou a continuação de três franquias de sucesso: Toy Story, Frozen e Zootopia. De acordo com CEO da empresa, Bob Iger, os novos longas já estão em desenvolvimento. A novidade pode ser uma maneira da marca tentar reverter o prejuízo que teve com o Disney+ em 2022.

Em entrevista à imprensa dos Estados Unidos, Iger garantiu que o lançamento dessas continuações é uma maneira de mostrar como a Disney está apoiando suas marcas: "Hoje tenho o prazer de anunciar que temos continuações em andamento de nossos estúdios de animação para algumas de nossas franquias mais populares, Toy Story, Frozen e Zootopia.

Teremos mais para compartilhar sobre essas produções em breve, mas este é um ótimo exemplo de como estamos nos apoiando em nossas marcas e franquias incomparáveis." Vale lembrar que o anúncio foi feito durante a divulgação dos resultados financeiros trimestrais após a marca confirmar que cortaria sete mil postos de trabalho para reduzir gastos.

O que esperar da continuação de Toy Story, Frozen e Zootopia?

Até o momento a Disney não divulgou mais detalhes da continuação dos três filmes, mas as atrizes Kristen Bell e Idina Menzel, que dão voz, respectivamente, à Anna e Elsa já se mostraram animadas com o projeto.

Menzel contou que poderia ter 80 anos e ainda interpretar a garota loira e animada. Já Bell (The Good Place) comentou no The Tonight Show com Jimmy Fallon que acredita que todos do elenco estão prontos para essa continuação.

O sucesso dos filmes da Disney

Tanto Toy Story quanto Frozen e Zootopia foram um sucesso de público e crítica na época de seus lançamentos, trazendo resultados positivos nas bilheterias.

Toy Story 3 e 4 arrecadaram mais de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5 bilhões) nas bilheterias mundiais, e o mesmo aconteceu com Frozen 2, quando foi lançado em 2019. Desse modo, espera-se que as continuações também agradem ao público e consigam êxito financeiro.

Quando Toy Story 5, Frozen 3 e Zootopia 2 estreiam?

As datas de lançamento dos três novos filmes da Disney ainda não foram divulgadas, e é provável que os longas estreiem primeiro nos cinemas e depois chegem ao catálogo do Disney+.

Enquanto isso não acontece, você pode assistir à Toy Story, Frozen e Zootopia no catálogo do streaming.