Obra dirigida por mineiro já recebeu diversos prêmios pelo mundo; enredo retrata saga de família da periferia da Grande BH

O filme Marte Um, produzido e gravado na periferia de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi escolhido como o melhor longa-metragem brasileiro de 2022 pela Abraccine (Associação Brasileira de Críticos de Cinema). O resultado da premiação foi divulgado na quarta-feira (8), em uma transmissão via internet.

O filme foi dirigido pelo cineasta mineiro Gabriel Martins, de 34 anos, que fundou em 2009, ao lado de amigos, a produtora Filmes de Plástico, sediada na capital mineira. Marte Um marca a estreia de Gabriel na direção solo de um longa. O primeiro filme dele, No Coração do Mundo, foi em parceria com Maurílio Martins.

Na avaliação dos críticos, o fato de Marte Um ter sido um dos filmes nacionais mais comentados do segundo semestre de 2022 contribuiu para a escolha. Além disso, eles consideraram a obra como “muito significativa”, levando em conta a temática que é abordada.

Enredo

O longa conta a história de uma família negra de classe média baixa da periferia de Contagem, em um contexto em que um presidente de extrema direita acaba de ser empossado.São apresentadas as lutas e conflitos do casal Tércia e Wellington e dos filhos Deivid e Eunice. O sonho do pai é que Deivid se torne um jogador de futebol famoso, mas o menino quer estudar astrofísica e colonizar o planeta Marte.

No Festival de Cinema de Gramado, Marte Um se tornou um dos prediletos dos críticos e levou as estatuetas de melhor roteiro, trilha sonora e o Prêmio Especial do Júri. Além disso, o filme foi indicado pelo Brasil para concorrer ao Oscar deste ano, mas não foi selecionado pela academia. Ainda assim, a indicação representou, para os produtores, um reconhecimento do trabalho.

Ainda na premiação da Abraccine, Fantasma Neon, do cineasta brasileiro Leonardo Martinelli, foi eleito o melhor curta-metragem do ano, e o filme britânico Aftersun, de Charlotte Wells, venceu a categoria de melhor filme estrangeiro.