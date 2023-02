O ator Alexandre Slaviero, 39 anos, foi detido na última quarta-feira, 8, por porte ilegal de arma de fogo, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Atualmente, o artista é contratado da Record, mas ele ficou conhecido do grande público com o personagem Kiko, em Malhação, na Globo.

Slaviero foi denunciado por uma garota de programa, que disse que o ator estava usando a arma para ameaçá-la. Ao Terra, a Polícia Civil informou que o ator foi "autuado por porte ilegal de arma de uso permitido."

O artista pagou a fiança e vai reponder em liberdade. O crime de ameaça não foi registrado porque as versões do ator e da garota apresentavam contradições.

Além de Malhação, Slaviero participou também das novelas Ti Ti Ti , Duas Caras, entre outras.