Ela está esperando o segundo filho, fruto do relacionamento com o rapper A$AP Rocky

Após sete anos afastada dos palcos, Rihanna fez seu retorno triunfal no show no intervalo do Super Bowl 2023. Além da performance arrasadora, com efeitos de tirar o fôlego, um detalhe chamou atenção na apresentação: a barriga de gravidez da cantora.

No show, em que desfilou sucessos da carreira, Rihanna fez carinho na barriga em mais de uma oportunidade, especialmente durante a apresentação do hit Diamonds. Ao final do espetáculo, seu representante confirmou que ela está esperando o segundo filho, fruto do relacionamento com o rapper A$AP Rocky.

O casal teve seu primeiro filho há 8 meses, cujo nome não foi revelado por opção de preservar a criança.