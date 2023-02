Claudia Leitte reuniu a imprensa, na tarde desta segunda-feira (13), em um restaurante de São Paulo para adiantar novidades sobre o Carnaval de 2023. Depois de três anos de hiato, a cantora volta a desfilar em Salvador com os blocos "Blow Out" e "Largadinho" e, também, com o trio sem cordas "Pipoca da Claudinha".

Enquanto o mundo ainda se familiariza com o conceito de metaverso, Claudia apresenta uma contraproposta e traz "Realverso" como título de seu Carnaval e de sua nova era, que já teve início com o lançamento de um EP.

"Eu acredito que o 'Realverso' é uma possibilidade de você se abrir a novas oportunidades, mas sendo você, vivendo de fato o momento presente, com intensidade, aproveitando cada segundo desse momento. Todo tempo é importante e o agora é o mais importante. Eu queria reafirmar isso, essa coisa de viver intensamente. Acho que o Carnaval me dá essa oportunidade de não cantar uma música só por cantar. Eu não subo no trio pra ficar famosa, pra ganhar mais dinheiro, eu subo pra viver aquele momento, pra servir às pessoas", explicou Claudia.

De acordo com a artista, o conceito de "Realverso" não traz uma crítica ao mundo digital e, sim, propõe uma valorização das sensações que só as experiências presenciais e os contatos físicos podem oferecer. "A gente não tá se opondo ao metaverso, às redes sociais, onde têm aquele contato digital com as pessoas, os likes, tudo é energia. Mas a gente tá enfatizando que, no mundo real, a gente pode trabalhar todos os sentidos da gente com muita força", completou.