A cantora Anitta anunciou que dará uma pausa em sua carreira musical para tirar "um bom período de férias", longe dos palcos e dos holofotes. Em entrevista à "Hora da Venenosa" da RicTV, afiliada da Record TV no Paraná, Anitta contou que após o período de Carnaval tem "um trabalho para fazer" e, quando conclui-lo, pretende passar "alguns meses" descansando.

"Eu tenho um trabalho para fazer quando acabar o Carnaval, mas aí logo depois eu passo um bom período de férias. Escolhi ficar alguns meses sem fazer nada e acho que vai ser bem gostoso e importante para mim", declarou.

Questionada se já tem um roteiro com os lugares que pretende ir nesse período sabático, Anitta fez mistério. A cantora destacou que ainda não escolheu exatamente para onde quer ir.

"Não vou falar para ninguém e ainda nem decidi… Decidi um ou outro lugar, mas não tudo. Vou ficar bastante tempo fora", completou.

Anitta se apresentou no último domingo (12), em Curitiba, com a turnê Ensaios da Anitta, e aproveitou o período de carnaval para usar uma fantasia de Maria Quitéria, primeira mulher a fazer parte do exército brasileiro.

Vale lembrar que a cantora enfrentou diversos problemas de saúde no ano passado, de causas pouco explicadas, mas com a recomendação de repouso repetidamente ignoradas.