Entre os dias 18 e 21 de fevereiro, mais de 50 artistas farão a festa de Carnaval de Cuiabá para quem passar pelo Calçadão da Ricardo Franco, das 14h às 22h

O Calçadão da Ricardo Franco, localizado no Centro Histórico de Cuiabá, será palco de apresentações musicais e intervenções artísticas durante os quatro dias do Carnaval 2023. E Xô Dito estreia show musical com sua banda no Bloco Baguncinha, dentre dezenas atrações. A expectativa é de um público de mais de mil pessoas por dia, com entrada gratuita!

Entre os dias 18 e 21 de fevereiro, mais de 50 artistas irão expor seus trabalhos autorais para quem passar pelo Calçadão da Ricardo Franco. A concentração será no Mandinga Bar, a partir das 14h e segue até às 22h.

Na estreia da programação, uma das principais atrações será o Bloco Baguncinha, comandado por Xô Dito e pelo grupo de artistas independentes da SUMAC Records.

Para o ator e produtor Thyago Mourão, criador do personagem, é um momento histórico para a arte cuiabana. “Fico muito feliz e honrado por fazer parte desse movimento de resgate, mostrando que Cuiabá tem tradição, tem expressão e tem uma história que merece continuar sendo escrita por essa nova geração de artistas e produtores”, destaca o humorista.

Além do show de Lambadão de Xô Dito, a programação é pluricultural, com apresentações exclusivas de talentos locais, para agradar diversas tribos: da que curte Eletrônica ao Frevo, do Rock in Roll ao Swing, do Hip Hop ao Samba, do Blues ao Axé, da MPB ao Lambadão e Rasqueado.

“Pensamos essa programação com muito carinho, mesmo! Visando o prestígio de quase todos os gêneros e fazendo com que o movimento artístico na nossa capital ganhe cada vez mais força, envolvendo diversas tribos em uma programação repleta de diversidade. Além de, é claro, tudo que um carnaval tradicional tem que ter: alegria, axé, samba, bateria, marchinha e muito calor humano”, revela João Pedro Pace, um dos organizadores do evento.

Durante o evento haverá ainda uma Ação Social visando a arrecadação de alimentos não perecíveis, que serão doados a instituições carentes da região do Centro Histórico. Quem quiser doar, deverá levar os alimentos e deixá-los logo na entrada do evento.

O Carnaval no Centro Histórico 2023 tem apoio da Prefeitura Municipal de Cuiabá e da presidência da Associação dos Lojistas. No local, os comerciantes locais irão preparar uma estrutura com bar, praça de alimentação, banheiros químicos, segurança privada e revista, área de descanso, palco, som e iluminação.

REALIZAÇÃO

O evento é uma realização da SUMAC Records, um coletivo de produtores culturais e artistas que se uniram com o objetivo de revitalizar o movimento cultural do Centro Histórico, fomentando também o comércio local e o lazer na capital mato-grossense. Em parceria do Mandinga Bar e Prodly (Antigo Espaço Oddly), que converge em dar luz ao seu novo coletivo - o CENTRAL. O objetivo é realizar intervenções culturais esporádicas e eventos de pequeno, médio e grande porte, em parceria com a iniciativa privada e poder público.