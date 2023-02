E as homenagens às mulheres guerreiras seguem no Carnaval de Anitta. Depois dos "Ensaios" pré-carnavalescos, a carioca levou seu trio para desfilar na folia de Salvador, dessa vez, homenageando a santa francesa Joana d'Arc. E quem marcou presença no trio elétrico foi Bruna Marquezine, que já tinha caído na farra na quinta-feira (16), com Ivete Sangalo.

Anitta levou o trio Bloco da Anitta na noite desta sexta-feira, 17, ao circuito Dodô (Barra-Ondina), no Carnaval de Salvador, e não perdeu a chance de chamar o prefeito da cidade, Bruno Reis, e um amigo dele de “delícia”. Ele publicou o momento em sua conta no Instagram e marcou a esposa.

A cantora, que estava vestida de Joana d'Arc, apontou para o político enquanto o trio passava por uma rua da cidade e lançou a ‘cantada’. “Olha o prefeito da cidade, gente, que chique. Olha o bofe gato que está atrás dele ali. Que delícia, o prefeito e o amigo”, afirmou.

O vídeo do momento engraçado foi publicado por ele nas redes sociais. Na legenda, Reis marcou a mulher, Rebecca Cardoso, e deixou bem claro que é casado. “@becacardosog corre aqui”, escreveu.

Os seguidores não deixaram passar, e brincaram com a cena. "Hoje o prefeito conhece o sofá da sala dele", publicou uma internauta. “Hoje o prefeito vai dormir na prefeitura, ou no parque dos dinossauros”, brincou outro.

Em meio a sua apresentação no Carnaval de Salvador, a cantora pop viu uma movimentação próxima ao trio elétrico e foi rápida em identificar o que estava acontecendo e impedir que continuasse. Parando a música imediatamente, Anitta descreveu o ladrão e mandou ele devolver.

"Olha o amigo aqui roubando a bolsa do amigo, olha aí. Blusa xadrez, pega ele, pega ele", falou a artista em seu microfone, descrevendo novamente: "Blusa listrada, branca com vermelha, pegando a pochete do amigo ali na frente, pode pegar, devolve".

Nos comentários da publicação de Splash sobre o acontecido, uma fã da cantora comentou: "A mulher é fod*! Já não é a primeira vez que faz isso viu? Eu gosto é assim".

Anitta, que já é veterana no mundo do Carnaval, está levando suas músicas a diversos estados e comemorações pelo Brasil inteiro - estando semana passada em São Paulo, durante mais uma edição dos Ensaios da Anitta.