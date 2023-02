Marcas do portfólio da fabricante estarão presentes nas principais festividades de cidades como Recife, Olinda, Salvador e Manaus, reforçando a importância da conexão regional

Com a chegada de uma das maiores festas do país, celebração que figura entre as manifestações culturais que mais representa o povo brasileiro, a Solar Coca-Cola, segunda maior fabricante do Sistema Coca-Cola do Brasil, por meio de suas marcas, estará presente em diversos festejos de Carnaval, patrocinando 25 blocos e camarotes de Norte a Nordeste do Brasil.

A companhia conta com histórico de apoio a grandes eventos nacionais e regionais, que fomentam a cultura, e impactam positivamente no desenvolvimento socioeconômico e na geração de renda para as regiões em que está inserida. “A Solar possui grande capilaridade no território nacional, nos permitindo contribuir para que cada comemoração seja única de acordo com suas particularidades regionais, reforçando a conexão das marcas que trabalhamos nestes locais", destaca Natasha Castro, Gerente de Marketing e Experiência da Solar Coca-Cola.

Somente em Pernambuco, 15 eventos, entre os principais blocos e camarotes de Recife e Olinda, receberão patrocínio de marcas do portfólio de alcoólicos e de bebidas da empresa. Ainda no Nordeste, Bahia também terá festejos patrocinados. Ao todo, seis eventos em Salvador estão sendo contemplados. Já na outra ponta do País, Manaus (AM) também conta com quatro blocos com folia garantida regados a marcas da Solar.

Carnaval sustentável

A sustentabilidade, um dos pilares principais da Solar Coca-Cola, também está no centro das festas carnavalescas apoiadas pela empresa. Em dois grandes pólos do carnaval brasileiro, a fabricante estará realizando ações sustentáveis com impacto social. A primeira é no icônico Camarote Expresso 2222, em Salvador, que terá coleta e destinação de resíduos ao projeto de apoio à reciclagem Recicla Solar. E Olinda também recebe apoio do Recicla, com todos os resíduos gerados durante a folia sendo comprados pela iniciativa.