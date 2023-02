Modelo sonha com grande retorno para o carnaval, mas se sente "persona non grata"

Ju Isen, a "musa do ânus verde", pensa em processar a RedeTV após seis anos do episódio que expôs seu corpo em rede nacional. A socialite alega que sofreu fortes críticas e precisou recorrer à psicoterapia para lidar com o constrangimento.

"A culpa foi deles [...] eu fiquei à disposição e eles sequer se retrataram. Meu advogado me aconselhou a não falar muito sobre o assunto, mas essa questão processual está sendo analisada", disse ao Terra.

A modelo acredita que a RedeTV! lhe devia ao menos um pedido de desculpas. Ao invés disso, o sentimento é que a emissora ajudou a propagar o momento embaraçoso.

"Meus pais estavam assistindo, sabe? Por muito tempo eu me culpei, mas na terapia entendi que tudo que eu fiz foi ser solícita. Foi Nelson Rubens e Léo Áquila que pediram para eu virar e agachar. Eu quis ajudar e acabei levando todo o prejuízo", relembra Ju Isen, citando consequências emocionais e financeiras.

A modelo teve alta da psicoterapia em 2022 e agora, com a mente saudável, sonha em retomar seu lugar no carnaval do Rio de Janeiro e de São Paulo. Mesmo com a sensação de ser "persona non grata" da folia, ela diz que recebeu alguns convites para desfilar este ano, inclusive, da alta cúpula da Nenê de Vila Matilde (SP). Ju Isen, no entanto, declinou, segundo explica, por questões de saúde.

Há algumas semanas, a musa realizou uma Lipo HD, também conhecida como Lipo Lad. Conforme calcula, o procedimento é sua 41ª cirurgia plástica. Nas redes sociais, elachegou a assustar seus seguidores ao mostrar imagem do pós-operatório em que aparece com diversos hematomas. Para a modelo, mostrar essa rotina é mais do essencial.

"Eu amo cirurgia plástica. Comecei quando tinha meus 20 anos, sou realmente viciada. Mas é importante a gente mostrar para as pessoas que não é só fazer, tem os cuidados do pós. Muitas não conseguem se levantar por alguns dias; precisa usar cinta... Existe uma responsabilidade em tudo isso. Você fica dependente de remédios, precisa de ajuda, sente tontura", conta. "Na primeira vez que fiz uma cirurgia, eu sentia tanta dor que achei que fosse morrer [...] até falei: 'Nunca mais faço'. Mas acabou que fiz outras 40", relata.

Apesar do cuidado agora, Ju Isen garante que no ano que vem o cenário será outro. "2024 é meu ano", diz.