Às vésperas da despedida da atriz Ellen Pompeo de "Grey's Anatomy", a ABC divulgou uma homenagem relembrando a trajetória da personagem Meredith Grey na série. Em um vídeo publicado na conta oficial do canal no Youtube, é possível ver os melhores momentos da média interpretada por Pompeo durante as 19 temporadas da produção. As cenas são exibidas ao som de um cover da música "Chasing Cars", da banda Snow Patrol, que se tornou símbolo da série após ser usada em um episódio da 2ª temporada do drama médico.

"Eu tenho muitas lembranças dessas pessoas", diz Meredith. "Esse é o lugar no qual me apaixonei. Esse é o lugar onde encontrei minha família". A homenagem também mostra personagens que foram muito amados pelos fãs e não fazem mais parte da atração, como George (T.R. Knight), Izzie (Katherine Heigl), Cristina (Sandra Oh), Addison (Kate Walsh) e Derek (Patrick Dempsey).

"Foi aqui que eu aprendi a ser médica", continua Meredith. "Eu salvei vidas e tive minha vida salva. Eu enfrentei ossos quebrados e um lar desfeito. Eu vi a morte de pessoas que eu amo. Esse é o lugar que sempre chamarei de casa", conclui a médica. Na trama, a personagem vai se mudar de Seattle para Boston, onde ela vai tentar achar uma cura para o Alzheimer.

Tudo indica que o canal ABC deverá renovar o drama médico "Grey's Anatomy" para a sua 20ª temporada, mesmo que a protagonista Ellen Pompeo não retorne. O canal está começando a fazer ajustes e acordos para finalmente liberar as séries que serão renovadas para 2024. Até o momento, apenas "Abott Elementary" garantiu uma nova temporada no canal. E dentre as séries que deverão ser renovadas está a veterana "Grey's Anatomy".

A ABC precisa fazer novos acordos com vários membros do elenco cujo os contratos terminam no final da temporada. A popular atração médica está indo para um de seus maiores desafios desde a sua criação. A nova temporada será definitiva para testar a força da série, que, além de perder Ellen Pompeo, também não terá mais a sua showrunner de longa data, Krista Vernoff, em seu comando.

Mas caso a série retorna, Pompeo ainda deverá aparecer em pequenas participações ao longo da 20ª temporada. Tudo indica que a estrela deverá gravar participações que serão distribuídas em vários episódios. "I'll Follow the Sun", o "último" episódio de Ellen Pompeo, vai ao ar na quinta-feira (23/2). A própria atriz já afirmou que esse não será o seu último episódio e que a emissora está apenas "pregando um truque" em seus telespectadores.