Em vídeo que circula nas redes sociais nesta segunda-feira (20), Gustavo e Key estão nas espreguiçadeiras do jardim, quando Cristian chega contando que estava morrendo de medo, pois viu Fred “fazendo os negócios dele” em frente a cama do casal.

No Twitter, o perfil oficial do participante Fred Nicácio diz que a equipe jurídica já está em posse das imagens e “tomará as medidas jurídicas cabíveis”. O médico é praticante do Candomblé, que tem matriz africana.

Entre as reações dos internautas, alguns pedem punição aos brothers e outros pedem que Tadeu comente o assunto ao vivo, assim como Tiago Leifert fez no caso de racismo envolvendo o participante João Luiz Pedrosa, no BBB 21.