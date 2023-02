A apresentadora Fátima Bernardes e seu companheiro, Túlio Gadelha, estão juntos curtindo o famoso Carnaval pernambucano

Allah-la Ô! Juntinhos, Fátima Bernardes e Túlio Gadelha estão curtindo o famoso Carnaval da cidade história de Olinda, localizada no litoral do estado de Pernambuco, próxima a capital Recife. Nas redes sociais, a jornalista e apresentadora fez questão de dividir as fantasias que escolheu para pular e dançar pelas ruas do município.

No perfil oficial de Túlio Gadelha no Instagram, o jurista, professor e deputado federal compartilhou uma série de imagens ao lado de Fátima neste último sábado, dia 18. Na imagem, podemos ver o casal vestido com fantasias "médicas" ou mesmo "heróicas".

Na legenda do compartilhamento, o advogado escreveu, em tom de brincadeira: "Hoje, nas ladeiras de Olinda, Dra. Bernardes e enfermeiro Gadelha cuidando da saúde dos foliões".

Em outra imagem, desta vez publicada neste último domingo, 19, podemos ver Fátima Bernardes vestida de Homem-Aranha. Ao seu lado, Túlio surgiu com uma fantasia de guerreiro romano ou espartano.

As fantasias, apesar de inusitadas, deram à Fátima e ao namorado a liberdade de ir e vir sem que fossem reconhecidos e assediados pelo público - já que, na maior parte do tempo, o rosto de Fátima estava coberto pela máscara cirurgia ou máscara do super-herói.