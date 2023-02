Os bombeiros contiveram as chamas rapidamente e integrante de alegoria foi retirado

O carro abre-alas da Beija-Flor pegou fogo, na madrugada desta segunda-feira, 21, pouco antes de entrar no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. As chamas foram contidas rapidamente pelos bombeiros. O incêndio ocorreu na segunda parte do abre-alas, no alto da alegoria, que ainda não estava posicionado para entrar na avenida, mas já era ocupado por alguns destaques. Nas imagens, é possível ver muita fumaça, e as labaredas bem altas.

Os bombeiros agiram rapidamente, e controlaram as chamas lançando água com uma mangueira. De acordo com a TV Globo, o destaque que estava perto do fogo era Edson Gouveia, que desfila desde 2017 na Beija-Flor. Ele foi içado para fora do veículo.

Após serem atingidas pelo fogo, algumas peças do alto da alegoria foram jogadas para fora do carro. Pelas imagens, é possível ver que as pessoas estavam nervosas e correndo para sair do carro.Apesar do susto, ninguém se feriu. O abre-alas entrou na Avenida ainda com fumaça, segundo apurado pela reportagem. Os bombeiros informaram que ainda não saber o que causou as chamas, mas existe a “possibilidade de ser o sistema elétrico do carro”.