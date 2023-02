Salgueiro apresentou um demônio gigantesco e alegorias aos pecados bíblicos em desfile de Carnaval.

A ex-BBB Flay não gostou da temática e se incomodou com os elementos bíblicos apresentados pela Acadêmicos do Salgueiro, no defile realizado na segunda-feira, 20. "Que show de horror! Independentemente da religião, que triste ver um espaço tão importante para mostrar arte e cultura ser usado para enaltecer e adorar o demônio", lamentou a ex-BBB.

"Que desgraça isso, me entristece de verdade, mas é isso, cada qual com seu Deus", finalizou a cantora.

Nos comentários, Flay ganhou apoio dos seguidores. "Concordo! Dá até uma sensação ruim vendo", disse uma.

"Absurdo total", falou outra. "Imagem pesada demais", afirmou um terceiro.

Outros exaltaram a importância da liberdade de expressão. "Intolerância religiosa que fala, né? Pesquisem sobre o sincretismo antes de falarem alguma coisa", defendeu um.

"Não pararam um segundo para ler o samba-enredo. Nada mais que uma representação física, fim", disparou outra.

"A pessoa nem viu o que se tratava o desfile e vem falar coisa sem contexto nenhum. É melhor ficar caladinha", alfinetou uma terceira.

"Acho que falta interpretação", ponderou um.

