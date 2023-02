Agremiação conquistou o título do carnaval de São Paulo nesta terça-feira, 21, ao contar a história de Yasuke, primeiro samurai negro

A campeã do Big Brother Brasil 20, Thelma Assis, comemorou o título da Mocidade Alegre no Carnaval de São Paulo. A conquista foi oficializada nesta terça-feira, 21, quando a escola superou as rivais e conquistou os 270 pontos possíveis. Em seu Instagram, Thelma exaltou a conquista da escola do Limão.

“É campeã! Que emoção, minha escola! Parabéns Mocidade Alegre. Somos todos Yasuke! Pode ter fé que todo preto pode ser o que quiser”, escreveu, citando o samba-enredo da Mocidade, que homenageou Yasuke, o primeiro samurai negro do Japão. A vencedora do BBB já era da escola antes de entrar no reality e completou 18 anos na agremiação neste desfile, carregando o brasão da escola.

No dia do desfile, Thelma disse representar a ancestralidade de Yasuke e desfilou em frente ao abre-alas da escola.