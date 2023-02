A disputa foi acirrada, e o resultado só foi definido no último quesito; escola encerrou jejum de 22 anos sem vitória

A Imperatriz Leopoldinense é a campeã do Carnaval 2023 do Rio de Janeiro. A escola somou 269,8 pontos e conquistou o título depois de 22 anos. A disputa foi acirrada, e o resultado só foi definido depois da nota do penúltimo jurado do último quesito, Evolução. A Unidos do Viradouro ficou em segundo lugar, com 269,7 pontos, apenas um décimo a menos do que a campeã.

Em último lugar, a Império Serrano foi rebaixada e vai disputar a Série Ouro no Carnaval 2024. A apuração dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval 2023 do Rio de Janeiro aconteceu no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, na tarde desta quarta-feira (22). Presidentes e diretores das 12 agremiações estavam presentes.

Relembre o desfile

A Imperatriz Leopoldinense foi a quarta escola a desfilar na segunda noite do Carnaval do Rio de Janeiro. Na estreia da segunda passagem do carnavalesco Leandro Vieira (ele já havia trabalhado na escola em 2020, quando a Imperatriz disputou e venceu o concurso da segunda divisão), a escola contou a morte de Lampião e a tentativa dele de ingressar no inferno e no céu.

Recusado em ambos, acabou indo... Desfilar na Imperatriz. A história pode soar fantástica demais, mas foi muito bem contada pela escola de Ramos (zona norte do Rio), que esbanjou luxo em fantasia e alegorias.

Desfile das campeãs

No sábado (25), as seis escolas mais bem colocadas voltam à Sapucaí para desfilar novamente. Além da campeã Imperatriz, passam pelo sambódromo: Unidos do Viradouro, Unidos de Vila Isabel, Beija-Flor de Nilópolis, Estação Primeira de Mangueira e Acadêmicos do Grande Rio.