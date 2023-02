Aos 47 anos, o engenheiro de dados turco Orkut Buyukkokten está se preparando para lançar neste ano uma nova rede social, com a proposta de recuperar a capacidade de conectar verdadeiramente as pessoas que, segundo ele, os atuais apps não têm. O centro da estratégia para manter um relacionamento saudável entre aplicativos e usuários é tirar o foco do indivíduo e justamente dar mais ênfase à participação comunitária.

ÉPOCA NEGÓCIOS Dos primórdios, no lançamento do Orkut, em 2004, aos dias atuais, como as redes sociais se transformaram?

Orkut Buyukkokten Sobretudo nos últimos dez anos, tem muito machine learning incorporado aos algoritmos que fazem a curadoria dos nossos feeds. Cada experiência que temos online gera dados usados para construir modelos, e com esses modelos é possível prever o nosso comportamento. E a ênfase é apenas em fazer com que mais gente clique mais vezes nos anúncios. Estava conversando com uma amiga alguns dias atrás e ela me contou que o cachorrinho de uma outra amiga morreu. Ela ficou muito triste e postou no Facebook dizendo que estava precisando de carinho e apoio. Mas ninguém falou com ela, porque o Facebook não achou que era uma postagem importante e não mostrou no feed das pessoas. Outro exemplo: uma amiga minha teve um infarto e foi hospitalizada. Quando se recuperou, fez uma postagem no Facebook, mas eu não vi. As redes sociais estão nos afastando em vez de nos conectar, por causa da maneira como os algoritmos são construídos. O que quero ver no meu feed é o que realmente tem importância para mim, mas isso não aumenta a receita das redes.

NEGÓCIOS Como uma rede social pode ganhar dinheiro tendo foco no usuário e no que o faz mais feliz?

Orkut No Orkut.com, havia anúncios nas comunidades. A propaganda tinha como base aquilo em que os membros estavam interessados. Era muito lucrativo e não criava uma experiência ruim para o usuário. Existem muitas marcas em nossas vidas pelas quais somos apaixonados. Amamos a Disney, a Netflix e a Adidas, então podemos bater papo a respeito e construir comunidades de fãs dessas marcas. As comunidades podem fortalecer os negócios e fazê-los mais lucrativos, se usadas do jeito certo. Atualmente, o usuário pode ver um anúncio no Facebook, fazer uma compra e receber um produto da China que não tem nada a ver com o que havia sido anunciado. Isso acontece porque não existe confiança associada aos anúncios que vemos. Não conhecemos as marcas nem os produtos que aparecem no nosso feed. Por isso, é mais importante do que nunca ter marcas fortes e comunidades em torno delas para falar a seu respeito.

NEGÓCIOS É possível construir algoritmos que consigam discernir o bom do ruim e reforçar só o que é positivo?

Orkut Intencionalmente, as redes sociais atualmente não têm muita moderação e não removem muito do conteúdo tóxico. A razão é que o post que vemos é um gatilho para emoções como a raiva, que são mais prováveis de serem compartilhadas. Posts que criam emoções também criam engajamento e aumentam o tempo de uso do app, que é o que faz o lucro deles. As redes poderiam fazer algo a respeito? É claro que poderiam, mas isso não as beneficia, porque, se eliminarem as manifestações de ódio e as notícias falsas, a sua base de usuários diminuiria, assim como o engajamento, afetando anunciantes e, em última análise, sua receita. Uma plataforma, para ser lucrativa, precisa de três pilares. Um é dar ao usuário as ferramentas para que ele possa ajudar a manter a comunidade saudável. Se ele vê uma postagem tóxica ou fake news, ele deve conseguir denunciar. O segundo é ter algoritmos e tecnologia que ajudem na moderação. São milhões de posts por dia, não dá para fazer a moderação manualmente. O terceiro é ter pessoas dentro da empresa que sejam responsáveis pela moderação. Porque, se alguma coisa cai na zona cinza entre o bom e o ruim, deve haver quem tome a decisão final.