Funcionária corrigiu o patrão ao falar ‘Todos’ ao invés de ‘Todes’

O apresentador Ratinho postou nas redes sociais um vídeo nesta quinta-feira, 23, em que aparece irritado com uma funcionária em razão dela ter sugerido o uso da palavra "todes", pronome usado na linguagem neutra.

No vídeo compartilhado, o apresentador do SBT aparece deitado na cama, sendo filmando por sua funcionária, que corrigiu o patrão que falou ‘Todos’ ao invés de ‘Todes’. O apresentador está em casa se recuperando de uma cirurgia que fez em janeiro para colocar prótese no joelho esquerdo.

“Estou me recuperando da cirurgia que fiz. Queria dizer a todos e a todas do Brasil”, disse ele quando foi interrompido pela funcionária: “Chefe, tem que falar ‘todes’, vamos gravar de novo” ? Ratinho se irritou e disparou: “Eu não gravar coisa de nenhuma”.