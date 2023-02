Produção se chamará 'Welcome to Derry' e vai expandir história contada nos filmes

A HBO Max oficialmente encomendou a série Welcome to Derry, derivada de It: A Coisa. A produção estava sendo desenvolvida desde março de 2022, mas agora recebeu o sinal verde da empresa. Andy Muschietti, diretor de It - A Coisa e It: Capítulo Dois, está envolvido no projeto, assim como sua irmã Barbara Muschietti e o roteirista Jason Fuchs.

Eles revelaram que a série também será baseada no livro de 1986 de Stephen King, mas vai expandir a história contada nos longas de 2017 e 2019.

"É uma história épica que contém multidões, muito além do que poderíamos explorar em nossos filmes It. Mal podemos esperar para compartilhar as profundezas do romance de Steve, com todo o seu coração, humor, humanidade e horror", disseram Andy e Barbara Muschietti.

Em depoimento, King se mostrou satisfeito com mais uma adaptação de sua obra: "Estou animado que a história de Derry, a cidade mais assombrada do Maine, continue, e estou feliz que Andy Muschietti esteja supervisionando as festividades aterrorizantes, junto com um grupo de gênios, incluindo sua talentosa irmã, Barbara. Balões vermelhos por toda parte".

Detalhes sobre a trama ainda não foram revelados, mas ela deve se passar antes dos eventos de It - A Coisa e revelar mais sobre a origem de Pennywise e da cidade de Derry.