O imbróglio na Justiça se dá por conta da mulher ter subido no palco e falado que traiu o companheiro

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano, revelou durante seu show no Rodeio de Mirassol, no interior de São Paulo, que está sendo processado por um motivo 'pra lá' de inusitado. O imbróglio na Justiça aconteceu pois Zé disse que chamou a fã no palco e ela contou que tinha traído o marido. Em tom de brincadeira e zombando da situação, o músico chamou o homem de "corno", segundo informações do colunista Leo Dias, do jornal Metrópoles.

Algum tempo depois da revelação da mulher, o artista disse que recebeu a intimação do processo e ficou surpreso com a atitude do então marido traído. Em tom de deboche, Zé Neto brincou com o episódio: "Vou falar para a juíza que além de corno ele é fofoqueiro".

Em meio ao fato contado, uma ação da dupla chamou a atenção: Zé e Cristiano doou cerca de R$ 500 mil à Santa Casa de São José do Rio Preto. O valor é referente ao cachê cobrado pelos cantores em um show realizado na cidade, na última sexta-feira (15/04).

"Quanto que é? 500? 500 mil? A gente sempre ajuda as instituições. Esse aqui queria que você depositasse direto lá na Santa Casa de Rio Preto. Não quero um real. A gente toca por amor. Tocar em casa é tocar em casa", disse Zé Neto no show.

"E tenho mais uma notícia para vocês: o próximo DVD de Zé Neto e Cristiano é em Rio Preto", afirmou o rio-pretense.