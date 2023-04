O próximo projeto foi finalmente oficializado pela Paramount+, mas não é o filme que muitos fãs esperavam.

Já se passaram sete anos desde que 'Star Trek Beyond' chegou aos cinemas. A terceira parte sobre a tripulação da Enterprise liderada por Chris Pine é o último filme da franquia de ficção científica até hoje. Isso deve mudar agora. O serviço de streaming Paramount+ encomendou um novo filme de 'Star Trek'.

Como relata o Hollywood Reporter, não se trata de 'Star Trek 4' com Pine & companhia. Em vez disso, podemos esperar um projeto que foi originalmente anunciado como uma série 'Star Trek: Section 31'. Será um spin-off da série 'Star Trek: Discovery' de 2017, estrelado por Michelle Yeoh.

Novo filme de 'Star Trek': Michelle Yeoh retorna a Seção 31 como a Imperadora Philippa Georgiou

'Star Trek: Section 31' não será lançado nos cinemas. O filme está sendo desenvolvido como original para a oferta de streaming da Paramount+. Yeoh retorna como Imperadora Philippa Georgiou e se junta a uma divisão secreta da Frota Estelar. Esta divisão é a Seção 31 de mesmo nome.

Craig Sweeny está escrevendo o roteiro e Olatunde Osunsanmi está dirigindo. Ambos estão muito familiarizados com o universo de Star Trek. Antes da Seção 31, eles trabalharam no Discovery. Agora eles estão recontando a história em forma de filme. O momento do anúncio da Seção 31 não é coincidência: Discovery terminará a 5ª temporada em 2024.

Yeoh sobre seu retorno em 'Star Trek':

Estou emocionada por retornar à minha família Star Trek e a esse papel que amei por tanto tempo. A Seção 31 é querida para mim desde que interpretei Philippa pela primeira vez, no início desta nova era dourada de Star Trek. Vê-la finalmente chegar ao seu grande momento é um sonho tornando realidade [...]

Além disso, ela promete que mais informações sobre 'Star Trek: Section 31' serão compartilhadas com os fãs em breve. Como será o futuro de 'Star Trek' nos cinemas permanece um mistério. Até agora, outro filme com a equipe do Pine não está nos planos.

Quando 'Star Trek: Seção 31' estreia no Paramount+?

'Star Trek: Seção 31' já percorreu um longo caminho. O projeto foi discutido como uma série pela primeira vez em 2018, antes que a ramificação se tornasse mais silenciosa nos últimos anos. Agora está sendo transformado em filme. Isso pode levar algum tempo. É muito provável que o filme da Seção 31 seja lançado na Paramount + após o final do Discovery em 2024 ou 2025.