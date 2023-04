A sister ficou em quarto lugar do reality show; a final está formada

Larissa Santos foi a última eliminada do BBB23, com 49,98% dos votos, neste domingo, 23, em um Paredão com três pessoas, sendo todas as sister do Deserto. Junto com Larissa, também estavam no Paredão as sisters Aline Wirley e Bruna, sendo todas derrotadas por Amanda Meirelles na Prova de Resistência.

Veja como foi a votação do público:

Larissa: 49,98%

Bruna: 41,95%

Aline: 8,07%

Total de votos: 22,183,853 de votos.

