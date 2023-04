O romance teen, Heartstopper, que conquistou o coração do público no ano passado, ganhará uma nova sequência de episódios prevista para ser liberada na plataforma no dia 3 de agosto.

Para a alegria dos fãs, a Netflix usou suas redes sociais nesta segunda-feira (24) para anunciar a data de estreia da tão aguardada segunda temporada de Heartstopper, prevista para chegar na plataforma de streaming no início de agosto deste ano (3).

A chamada de pouco menos de 1 minuto, mostra os bastidores das gravações, nele o elenco principal, que conta com Kit Connor, Joe Locke, Yasmin Finney, Rhea Norwood, entre outros, aparecem no cenário habitual da produção, caracterizados com os seus respectivos figurinos, ainda cada um deles recebe a oportunidade de comentar um pouco sobre o que o público deve esperar do novo ano da série.

Baseada na coleção em quadrinhos de mesmo nome, da autora Alice May Oseman, a comédia romântica , dirigida por Euros Lyn, aborda temas frequentes durante a adolescência, como novas descobertas sobre o amor e sexualidade.

Sua primeira temporada foi lançada no ano passado e rapidamente virou febre entre o público jovem pela representatividade presente na história.

Com muita delicadeza a série acompanha o romance de Charlie Spring, interpretado por Joe Locke, e Nick Nelson, por Kit Connor, os dois se conhecem no ensino médio e inicialmente engatam em uma amizade regida por uma forte conexão, diferente dos grandes clichês LGBTQIA+ a história teve um final feliz muito aguardado pelo público, que terá sua continuidade nessa segunda temporada.

Segundo a sinopse oficial o novo roteiro contará com oito episódios, onde giram em torno de uma excursão do colégio para Paris, além de um baile de formatura. As cenas abordarão os mais recentes acontecimentos na vida dos protagonistas, em meio a história de amor, o casal precisará também enfrentar o irmão mais velho de Nick,que nas palavras da própria autora é um “idiota bifóbico" que não lidará muito bem com a sexualidade dos rapazes.

Ainda no curta, os atores indicam que os próximos episódios trará “uma vibe diferente da primeira temporada” , com personagens “mais confiantes”.