Com 68% dos votos, Amanda conquistou o prêmio de R$ 2,8 milhões no BBB23. Aline e Bruna ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente

Amanda Meirelles é a grande campeã do BBB23. A médica conquistou 68,9% da preferência do público e levou para casa o maior prêmio da história do programa: R$ 2.880.000 milhões e um carro 0km. “A Amanda leu o jogo com perfeição inúmeras vezes. Amanda venceu todo tipo de prova no BBB, mas foi a que recebeu mais planta no queridômetro.

Ela é médica de UTI, está acostumada a tomar decisões”, disse Tadeu Schmidt, no discurso. “Bruna enfrentou paredões e ganhou de todos”, completou. Em seguida, o apresentador elogiou a garra de Aline. “O que faz ganhar o BBB é a capacidade de encantar pessoas, transformar essas pessoas em fãs”, definiu Tadeu.

O jornalista também ressaltou que Bruna entregou algo muito pedido pelo público: autencidade. “Ela se entregou de forma poucas vezes vistas. E se entregou com tudo que tem de melhor e pior”, analisou.

Aline Wirley e Bruna Griphao ficaram em segundo (16,96%) e terceiro lugar (14,4%), respectivamente.

Como foi a final do BBB23

Diferente das duas últimas edições do programa, a temporada trouxe de volta os participantes eliminados ao longo dos últimos três meses. Eles acompanharam o programa no estúdio, ao lado de Tadeu Schmidt, e participaram de pequenas interações.

Os únicos que não estiveram na final foram Antonio Cara de Sapato e MC Guimê, que foram expulsos após um caso de assédio sexual contra a mexicana Dania Mendez, que fez um intercâmbio no reality brasileiro.

Em um dos melhores momentos da noite, Paulo Vieira e Dani Calabresa brincaram com o relacionamento entre Gustavo e Key Alves. Os comediantes ironizaram o fato de a dupla dizer que tinha sido “o melhor casal da história do BBB” e ainda deu uma alfinetada na separação entre os dois.

Quem também marcou presença na noite foram Carlinhos Brown, Iza e Mumuzinho, que entoaram Tá Escrito, sucesso na voz do grupo Revelação. Outro nome que animou a noite foi Lauana Prado, com seu hit Cobaia.