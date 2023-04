A Netflix divulgou a primeira imagem da continuação de "A Fuga das Galinhas" (2000), que mostra as galináceas da produção reunidas em torno de um novo plano mirabolante. Grande sucesso de crítica e maior bilheteria de uma animação em stop-motion de todos os tempos, "A Fuga das Galinhas" contava a história de um grupo de galinhas que tentava fugir do galinheiro para não virar torta.

Ainda com título exclusivamente em inglês, "Chicken Run: Dawn of the Nugget", a continuação foi anunciada durante o Festival de Annecy de 2020, na celebração de 20 anos do filme original. Na trama, Rocky e Ginger agora vivem em um santuário longe dos humanos e tem uma filha, Molly. Até que uma nova ameaça surge e Ginger é forçada a colocar as galinhas de volta à ação.espécie das galinhas em risco.

O primeiro longa foi assinado pelos lendários inovadores do stop-motion da Aardman, Peter Lord ("Piratas Pirados!") e Nick Park ("Wallace & Gromit: A Batalha dos Vegetais"), que agora trabalham apenas produtores. Desta vez, a direção é de Sam Fell ("ParaNorman"), que estreia no estúdio britânico Aardman após brilhar no americano Laika - os dois estúdios são os mais proeminentes da animação stop-motion em todo o mundo.

A volta dos dubladores originais, que incluíam Mel Gibson ("Coração Valente") como Rocky, o galo que inspirava a fuga do título, foi descartada e a atriz inglesa Julia Sawalha ("Absolutely Fabulous"), que dublou a galinha Ginger em 2000, publicou uma carta aberta nas redes sociais dizendo-se "devastada e triste" ao ser informada por seu agente de que não faria parte da continuação.

No lugar dos atores originais, as vozes de Ginger e Rocky serão dubladas em inglês por Thandiwe Newton ("Westworld") e Zachary Levi ("Shazam!"). Já a filha do casal será dublada por Bella Ramsey ("Last of Us").

Ainda não há previsão de estreia.