A Disney divulgou o primeiro teaser de sua nova animação, "Wish: O Poder dos Desejos", que vai contar a história do surgimento da estrela dos desejos das fábulas encantadas - e que ganhou do estúdio a icônica canção "I Wish Upon a Star", incluída em "Pinóquio" (1940).

Escrita pelos cineastas Jennifer Lee e Chris Buck, responsáveis pelo fenômeno "Frozen" (2013) e sua continuação de 2019, a trama de "Wish" vai acompanhar Asha, uma jovem de 17 anos que vê uma escuridão em seu reino que ninguém mais vê, então, em um momento de desespero, ela faz um apelo apaixonado às estrelas. A resposta ao desejo de Asha é uma estrela real que cai do céu para ajudá-la em sua jornada. Além de estrelar, ela canta a música que acompanha a prévia, intitulada "More of Us".

O elenco também destaca Alan Tudyk ("Resident Alien") como a voz de um bode chamado Valentino - cujo dom de falar é concedido pela estrelinha - e Chris Pine ("Star Trek") como o Rei Magnífico, que quer controlar todos os desejos.

Já a direção é compartilhada por Chris Buck e Fawn Veerasunthorn, que estreia na função após trabalhar nas animações de "Frozen" (2013), "Moana" (2016), "Zootopia" (2016) e "Raya e o Último Dragão" (2021).

"Wish" estreia em 23 de novembro no Brasil, um dia depois do lançamento nos Estados Unidos.

Veja o vídeo em duas versões: legendado e dublado em português.