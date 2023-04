Wanessa Camargo lança a primeira parte de seu novo projeto. O álbum “Livre”, que contará com 3 atos, já está com suas 3 primeiras músicas disponíveis em todas as plataformas digitais e o clipe da música que leva o mesmo nome. Nessa nova fase, a cantora detalhou experiências pessoais em um álbum que conta uma história de vida, e cada faixa é um capítulo diferente.

Com direção da própria Wanessa Camargo, de Steven Cruz e Moroni Cruz, o clipe de “Livre” mostra a cantora se libertando de várias fases, histórias e polêmicas passadas, que já não lhe cabem mais.

“Dividimos em três atos para poder dar a devida importância para cada história. Nesse momento, espero que as pessoas assistam a história de “Livre” no clipe e que amem o projeto novo tanto quanto eu estou amando. Me sinto renascendo em tudo”, declarou Wanessa sobre esse novo momento.

Assista o clipe aqui