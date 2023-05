A série Citadel, uma das maiores apostas do Prime Video para 2023, acaba de estrear trazendo muita ação, espionagem, lutas, tiros e até romance

Acaba de estrear no Prime Video uma das suas maiores apostas para 2023: Citadel. Criada por David Weil com produção executiva de Joe e Anthony Russo, a produção de ação e espionagem traz uma história que promete ser envolvente, dinâmica e, como toda trama do gênero, eletrizante.

Citadel é uma série que conta a história de uma poderosa agência de espionagem que dá nome à trama, mas que foi derrubada pelos inimigos da Mantícora. Seus principais agentes, Mason Kane (Richard Madden) e Nadia Sinh (Pryianka Chopra Jonas), tiveram suas memórias apagadas durante o incidente. Anos depois, eles estão de volta e precisam aprender a voltar a ser quem eram.

O Canaltech teve acesso aos três primeiros episódios de Citadel, que já entregam o que a série promete: muitas cenas de ação, uma história cheia de camadas e sintonia entre os protagonistas. A série consegue apresentar o enredo ao espectador de forma minuciosa e de fácil compreensão, apesar de ser bastante detalhada.

A série Citadel também não se distancia dos propósitos de uma boa produção de espionagem, trazendo acontecimentos grandiosos que envolvem pessoas poderosas e, claro, muito perigosas. Tramas do gênero precisam se aprofundar no que está acontecendo para que as perseguições que vemos, por exemplo, façam sentido.

Nisso, Citadel acerta ao entregar a história de forma didática. A trama conquista também por trazer cenas de embate muito bem coreografadas, sejam elas de tiroteio ou luta corporal. A série usa um tema já bem conhecido em filmes, principalmente, de espionagem, mas constantemente está em busca de um diferencial que justifique a produção ser uma série e não um filme.

Romance

Além de nos apresentar à agência e sua maior inimiga já nos primeiros episódios, nos surpreendemos com a química entre os protagonistas. Aos poucos, Citadel conta o passado dos personagens e quem eles eram antes de terem suas memórias apagadas, mas antes mesmo das respostas a tensão sexual entre a dupla é quase palpável.

Mason e Kane agora tem outros nomes, profissões e até parceiros, mas mesmo antes de lembrarem de quem eram suas interações se conectam de uma forma que eles jamais saberiam explicar sozinhos. A escolha do elenco, sem dúvidas, foi certeira, inclusive ambos já contam com um bom currículo em suas carreiras que os prepararam perfeitamente para esses papéis. Essa qualidade também se estende ao restante dos personagens.

Citadel é uma série de ação como qualquer outra, com viagens pelo mundo, explosões, lutas, tiro, conflitos de poder, espionagem e, o que não poderia faltar, muito romance. A trama, no entanto, se esforça para ser interessante e se destacar em meio a tantos outros títulos do gênero. Portanto, vale a pena acompanhar o que vai acontecer com a produção até o fim da temporada.

A série Citadel já estreou no Prime Video e vai ganhar episódios semanais.