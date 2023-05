Filme sobre o clássico personagem dos videogames estreou no começo de abril e já é a maior bilheteria de 2023

Menos de um mês após sua estreia nos cinemas, “Super Mario Bros. – O Filme” ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão nas bilheterias mundiais. Segundo os dados do portal Box Office Mojo, que reúne as informações sobre arrecadação de filmes no mundo inteiro, o longa do encanador já arrecadou US$ 1.022.473.825 (aproximadamente R$ 5 bilhões) desde sua estreia, em 4 de abril deste ano.

Segundo o portal, o longa arrecadou US$ 490 milhões em território americano e US$ 532 milhões nos demais países. Com os novos números, o filme do personagem clássico dos videogames dispara na liderança do ranking de bilheterias do ano, superando “Homem-Formiga e a Vespa: Quatumania“, que arrecadou US$ 475.540.583.

Além disso, o filme se tornou o quinto longa a superar a barreira de US$ 1 bilhão em arrecadação depois da pandemia de Covid-19, se juntando a “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa“, “Top Gun: Maverick“, “Jurassic World: Domínio” e “Avatar: O Caminho da Água“.

O filme segue em cartaz nos cinemas brasileiros e tem um elenco recheado de estrelas como Chris Pratt (Mario), Charlie Day (Luigi), Anya Taylor-Joy (Princesa Peach), Seth Rogen (Donkey Kong), Jack Black (Bowser) e Keegan-Michael Key (Toad).