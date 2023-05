Solteira, Renata Del Bianco embarcou na produção de conteúdo adulto para Only Fans e outras plataformas

A atriz Renata Del Bianco, 37 anos, tem se tornado um grande sucesso com produção de conteúdo adulto nas redes, mas revelou que antes da independência alcançada por sucesso nas plataformas Only Fans e Last Link passou por muitos perrengues financeiros.

Intérprete da personagem Vivi na primeira versão brasileira da novela Chiquititas falou sobre dificuldades após fim de casamento com Daniel Simonini. "Eu tinha um estilo de vida com meu marido que precisei diminuir porque era 100% financeiramente dependente dele. Não tinha como, do dia para noite, me manter sozinha. Estava vivendo com doações, mas não falava. Meus pais me traziam a cesta básica", disse Renata para revista Quem.

Segundo Renata, a decisão de produzir conteúdo adulto soft veio após período de dificuldade financeira pós-separação para manter sua família e filha, Aurora, de 4 anos. "Tenho a impressão que todo mundo me explorou a vida inteira. Essa é a primeira vez que consegui ganhar dinheiro através de mim mesma, sem depender de ninguém. Meu público que me conhece há anos pode até questionar o motivo para eu estar fazendo isso", disse.

"Tenho uma filha e uma família, meus bichos fazem parte da minha família. Sou a chefe da família e preciso prover. Estava sem renda aguardando a decisão da Justiça porque, até então, estou sem auxílio algum", afirmou.

Renata e Daniel Simonini viveram uma separação conturbada, após 5 anos de casamento. Em declarações dadas no início do ano, atriz afirmou que teve um caso extra-conjugal e houve agressão psicológica e matrimonial por parte de Daniel. Caso de divórcio segue em segredo de Justiça.