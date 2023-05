A 2ª temporada de "Star Wars Visions" chega à Disney+ nesta quinta-feira (4/3), com uma nova coleção de curtas animados ambientados no universo de "Star Wars". Em cada episódio, é empregado um estilo diferente de animação, e desta vez um dos estúdios contatados para participar do projeto foi o Aardman, famoso por suas animações de argila em stop-motion. A empresa britânica foi responsável por "A Fuga das Galinhas"(2000) e Wallace & Gromit: A Batalha dos Vegetais" (2005), que venceu o Oscar.

Em entrevista para o site Dexerto, a diretora do episódio produzido pela Aardman, a polonesa Magdalena Osinska (animadora de "Piratas Pirados!"), revelou um desejo de produzir um longa-metragem de "Star Wars" seguindo o conceito artístico do seu curta. "Oh meu deus, sim, por favor!".

O curta-metragem tem pouco mais de 10 minutos e é intitulado "I Am Your Mother". A história do episódio foca na jornada emocional de Kalina e Anni, uma dupla de mãe e filha da espécie Twi'lek. Anni é uma piloto estagiária envergonhada pela mãe "pegajosa", e ambas embarcam em uma corrida. Durante o caminho, o relacionamento de mãe e filha é testado pelos elementos, sua antiga nave, outros pilotos e uma a outra.

Osinska explicou que o curta poderia ser facilmente expandida para um longa-metragem, pois há mais história para Anni e Kalina. "Quando abordaram o projeto, praticamente criaram toda a história para um longa-metragem, com muitas pequenas ideias para as cenas do dia da corrida", contou.

"Foi difícil reduzir tudo para apenas 10 minutos e ainda encaixar todas as referências de 'Star Wars' e Aardman", completou. "Então, sim, definitivamente há mais material e ideias".