Emissora determina Jorge Lordello no lugar de Sikêra Jr. para apresentar o Hora da Ação, mesmo enfrentando momentos tensos com o ex-apresentador

A RedeTV decidiu que Jorge Lordello substituirá Sikêra Jr., demitido da emissora em abril em meio a conflitos e baixa audiência, para o comando do programa Hora da Ação. O programa trará uma cobertura completa sobre a segurança pública no Brasil, com ocorrências policiais, análises de autoridade e entrevistas com especialistas.

Além disso, a programação conta com debates sobre assuntos jurídicos e criminais de problemas que afetam a sociedade. Os telespectadores poderão conferir a partir do dia 15 de maio às 18h uma proposta de programa policial jamais vista.

"Quando o assunto é polícia, segurança pública e justiça criminal, minhas especialidades, o profissionalismo tem que ser absoluto. O Hora de Ação estreia com uma proposta inovadora para um programa policial. Teremos muita interação com o público, discussões de temas em evidência, dicas de segurança e informação", disse.

Formado em Direito e com mais de 25 anos de atuação como delegado, Jorge Lordello também é apresentador do Operação de Risco, que consagra a maior audiência da RedeTV.

Os telespectadores parecem animados com a mudança de apresentador, apesar de SikÊra Jr. ainda colecionar uma legião de fãs que se incomodaram com a saída repentina do apresentador.