As filmagens já foram encerradas, mas ainda não há data de estreia.

O elenco completo de 'Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo' foi finalmente revelado nesta sexta-feira (04), através de uma imagem inédita com os protagonistas e os atores coadjuvantes. As filmagens do longa, que irá retratar os famosos personagens de Mauricio de Sousa durante a adolescência, já foram encerradas.

Através da divulgação, foi confirmado que a atriz Carol Amaral dará vida à personagem Denise, Bruno Vinícius interpretará Jerê, Lucas Pretti será Titi, Giovanna Chaves viverá Carmen e Yuma Ono será o DC. Vídeos com apresentações de Denise, DC e Carmen também foram disponibilizados nas redes sociais do filme.

Segundo a Mauricio de Sousa Produções e a Imagem Filmes, responsáveis pela produção, as gravações se estenderam por seis semanas em São Paulo e envolveram cerca de 200 pessoas. Dirigida por Mauricio Eça, a trama vai retratar um mistério que envolve os protagonistas após o leilão do Museu do Limoeiro.

No elenco principal, estão Sophia Valverde, que será Mônica, Xande Valois, o Cebola, Bianca Paiva, que interpretará Magali, Theo Salomão, que viverá Cascão, e Carol Roberto, que assume o papel de Milena. Ainda não há data de estreia para 'Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo'.

Assista aos vídeos de apresentação dos coadjuvantes: