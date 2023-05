Ex-participante do BBB 23 foi abordado por um pequeno grupo e não mostrou-se confortável com questionamentos de uma possível relação com a campeã do reality show

Lutador de MMA e ex-participante do BBB 23, Cara de Sapato foi abordado por fãs nesta semana e passou por uma situação delicada. Isso porque o grupo que o aguardava passou a filmá-lo e, entre os questionamentos, houve perguntas sobre um suposto affair com Amanda – vencedora do reality show – fora das câmeras.

No vídeo que passou a circular na internet, os “docshoes” – nome dos fãs de Sapato e Amanda – pedem para o atleta dar um salto mortal para trás caso ambos ainda não tenham tido um caso após o fim do programa diário. Mesmo com a resposta negativa, uma jovem pede para Sapato realizar a acrobacia para comprovar que a possível “ficada” não ocorreu.

“Não rolou nem um beijinho, não. Mortal para trás? Meu joelho não deixa”, completou. Após a publicação, usuários das redes sociais passaram a condenar o grupo de pessoas pelos questionamentos, que deixaram o lutador de MMA visivelmente desconfortável com a situação.

“O cara está sem graça, misericórdia”, publicou um internauta. “Que vídeo constrangedor”, disse outro. “Acho ridículo eles ficarem forçando algo de casal”, ponderou uma terceira.