O bichano conquistou a internet ao aparecer ao vivo durante Jornal do Almoço

Mais um caso de “invasão” em um estúdio de telejornal chamou a atenção nas redes sociais, dessa vez durante a transmissão do Jornal do Almoço, da NSC TV, filiada da Rede Globo em Santa Catarina.

Enquanto apresentavam uma pauta sobre meio ambiente, os apresentadores Denise de Medeiros e Denis Luciano foram interrompidos por um visitante ilustre, um gatinho preto que passava tranquilamente pelo estúdio.

“Nosso gatinho Jotta A. passando tá passando por aqui nesse momento”, disse Denise, aos risos e desconcertada.

“Que coincidência, a gente falando de meio ambiente e o nosso gatinho veio aqui”, comentou Denis, que completo: “Jotta A. é o cara!”.

O felino, que recebeu o nome em homenagem ao próprio jornal, foi adotado há cerca de um ano, quando costumava ficar pelos jardins da emissora, segundo contou a apresentadora em entrevista ao G1. Nas redes sociais, os internautas se encantaram com a presença do animal e elogiaram a atitude da equipe, pelo respeito com os animais e, especialmente, pelo nome escolhido para o bichano.