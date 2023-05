Que doidera! Doja Cat usou as redes sociais, recentemente, para exibir suas novas tatuagens. Um dos desenhos é um esqueleto de morcego. Doja explicou: “Morcegos normalmente representam a morte, no sentido de deixar o velho para trás e trazer o novo. Eles são um símbolo de transição, de iniciação, e o começo de novos inícios.”

Horas depois, MC Mirella acabou repercutindo o fato: “Ela vai se arrepender dessas tattoos.”

Não demorou muito para a funkeira ser criticada nas redes sociais. Muitos disseram que ela estava sendo intolerante.

BRIGA DE CASAL

Nesta semana, Mirella virou assunto ao se meter numa briga de casal. A cena foi compartilhada pelo perfil “FalaCelebs” e mostrava a artista completamente perplexa com a gritaria que estava escutando pela porta.

Ainda segundo informações do perfil, foi a equipe de Mirella quem decidiu chamar a polícia para separar a briga. No vídeo, é possível ouvir um homem e uma mulher gritando diversas ofensas um ao outro. “Cala boca! Você é maluca!”, diz o homem

Uma voz feminina narra a cena e revela para Mirella, que chega atrasada na cena, o que estava acontecendo: “Tá segurando o braço dela forte”.

A cantora fica chocada e se aproxima da porta, para ouvir melhor a confusão. “Mano, ele está batendo na mulher”, opina Mirella. “Moço do céu, faz alguma coisa!”, pede Mirella para um funcionário do Hotel.

Ao final do vídeo, é mostrado um agente da polícia militar tomando conta da situação e batendo na porta do suposto casal. “Abre a porta aqui por gentiliza. Se não a gente vai abrir com outra chave!”, diz o policial.