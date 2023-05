A produção de "Daredevil: Born Again", a nova série do herói Demolidor da Marvel, foi suspensa devido à greve do Sindicato dos Roteiristas da América (WGA, na sigla em inglês). Os grevistas montaram um piquete no local onde as gravações deveriam estar ocorrendo. Esta é a mais recente produção de TV baseada em Nova York a ser interrompida pela greve, juntando-se a "Billions", "Evil - Contatos Sobrenaturais" e Ruptura", entre outros.

"Membros da WGA em greve montaram um piquete ao nascer do sol em Silvercup East, onde deveriam estar filmando 'Daredevil', mas membros do Teamster Local 817 e IATSE Locals 829 e 52 estão se recusando a cruzar a fileira do piquete", afirmou a WGA Leste no twitter nesta manhã de segunda-feira (8/5), referindo-se a sindicatos de técnicos da produção.

O dramaturgo, roteirista, diretor de cinema e produtor de televisão americano Warren Leight ("Law and Order: Special Victims Unit") estava documentando as manifestações nos piquetes do sindicato ao redor da cidade. Em sua conta no Twitter, Leight agradeceu às pessoas pela colaboração. "Parece que terminamos por hoje em Silvercup East, pois Demolidor encerrou o trabalho em resposta a um piquete #WGASTRONG com ajuda de linha de @SAGAFTRA e #Local802 . Obrigado @IATSE, #Local829 e muitos Teamsters por não cruzarem a fileira", escreveu.

De acordo com o portal Deadline, o protesto continuou até às 13h, sem que fossem realizadas as gravações que estavam programadas para o dia. A produção deve continuar amanhã (9/5), conforme as fontes. "Daredevil: Born Again", que está sendo produzido em Nova York e arredores, está há dois meses em uma filmagem de oito meses. A produção terá uma temporada de 18 episódios na plataforma de streaming Disney+.

Escrito e produzido por Matt Corman ("Inimigo Interno") e Chris Ord ("The Brave"), que não pode estar no set devido à greve, a nova temporada foca no Demolidor de Charlie Cox ("Os Defensores"), identidade secreta de Matt Murdock, advogado durante o dia e combatente do crime à noite. Vince D'Onofrio ("Gavião Arqueiro") reprisa seu papel como chefe da máfia Wilson Fisk, também conhecido como Rei do Crime.

O elenco principal ainda conta com Margarita Levieva ("Guerreiros do Futuro"), Sandrine Holt ("Homeland"), Michael Gandolfini ("Beau Tem Medo"), Arty Froushan ("Carnival Row") e Nikki M. James ("Ruptura"). Além disso, Jon Bernthal ("The Walking Dead") também fará participação, reprisando seu papel de Justiceiro.