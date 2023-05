A canção, carregada de sentimentos, chega em um momento de recordação para os dois artistas, numa data especial para todos os brasileiros

Fábio Jr. é sinônimo de canções de amor e sucessos incontáveis e para o Dia das Mães, o artista prepara um lançamento mais que especial: uma música inédita com a participação do Padre Fábio de Melo, que certamente vai emocionar todo o Brasil, em um momento de recordação para ambos os artistas. “Mãe” tem estreia marcada para 12 de maio, em todas as plataformas de música, juntamente com um videoclipe inédito.

Para esta canção, os artistas trazem uma letra que retrata a figura materna como um ser de luz, capaz de amar para além de seus filhos, muitas vezes se colocando como a mãe de todos, e reforça o amor e o carinho da mãe, pelo olhar do filho, que a destaca como figura presente, incomparável e de amor puro.

Unindo as vozes de Fábio Jr. e Fábio de Melo, o single reflete todo o carinho dos artistas, que sempre tiveram suas mães presentes em suas vidas e transbordam sentimentos de gratidão e claro, muita emoção.

“Nada é coincidência. Eu andei sonhando com a minha mãe e achei o original da letra. Essa música é de 2004 e na hora veio a ideia do xará, do Padre Fábio de Melo. Eu falei “eu nunca gravei essa música de 2004, vamos ver com ele se rola” e estamos aqui. É simples assim!”, comenta Fábio Jr., que sempre leva a figura de sua mãe ao seu lado, como força e proteção.

Assim como Fábio Jr. e Pe. Fábio de Melo fizeram essa linda homenagem para suas mães, eles desejam o mesmo para todos os brasileiros, nessa data especial. O Padre recebeu o convite com emoção e gratidão e comemora, ao lado do amigo, uma parceria icônica.

“Para mim é uma honra receber o convite e estar com o Fábio, que é minha referência como cantor a vida inteira. Nunca imaginei que um dia a vida poderia me dar esse presente de cantar, pela primeira vez, após a morte da minha mãe uma canção sobre mãe. Coincidentemente, eu tenho sonhado muito com a minha mãe. Mãe é um símbolo que a gente perde quando ela morre. Não é só uma pessoa que deixa de existir, mas é um significado que se estabelece sobre nós, porque a partir da morte dela, muda-se a nossa identidade. Não tem uma frase que o Fábio não usou para falar da mãe dele que eu também não usaria para falar da minha”, conclui Padre Fábio de Melo.