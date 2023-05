John Travolta e Katherine Heigl vão estrelar uma nova comédia romântica do diretor Nick Vallelonga, que venceu o Oscar de Melhor Roteiro por "Green Book - O Guia" (2018). Intitulado "That's Amore!", o filme contará a história de um romance improvável.

A trama segue Nick Venere (John Travolta), um homem moderno que nunca se casou e acredita que já passou do tempo para ter relacionamentos. Patty Amore (Katherine Heigl) é uma mulher tímida e introvertida que tem problemas com tiques e hábitos nervosos devido a um segredo do seu passado, além de ter uma proteção excessiva do seu pai. Quando Nick e Patty se conhecem, eles sentem uma conexão imediata e decidem tentar um relacionamento.

O veterano ator Christopher Walken ("Pulp Fiction" e "Duna"), também está em negociações para se juntar ao elenco.

A equipe ainda inclui o desenhista de produção vencedor do Oscar Gianni Quaranta ("Uma Janela para o Amor"), o diretor de fotografia Dante Spinotti ("Where Are You"), o editor Steven Rosenblum ("O Último Samurai") e a figurinista Betsy Heimann ("Quase Famosos").

"O poder estelar inigualável e o charme romântico cativante deste filme são uma prova da qualidade dos filmes que a PPP continuará a apresentar aos compradores nos próximos mercados de filmes", comentou Tamara Birkemoe, CEO da Palisades Park Pictures, responsável pela produção.

As filmagens estão programadas para começar em agosto, mas ainda não há previsão de lançamento.