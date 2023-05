A cantora de funk é conhecida por músicas sensuais e shows com alto teor sexual

MC Pipokinha, de 24 anos, teve mais um show cancelado, desta vez em Curitiba, no Paraná. A cantora se apresentaria no dia 20 de maio na Shed Bar, mas a casa noturna emitiu um comunicado avisando que o evento não irá mais ser realizado.

"Tendo em vista os últimos acontecimentos e divergências sobre a composição na apresentação do show, a Shed Curitiba optou pelo cancelamento do show da MC Pipokinha, que seria realizado no sábado dia 20/05", diz a nota oficial. "Certos da compreensão de todos, em breve informaremos qual artista estará na Shed nesse dia", finaliza.

A Polícia Civil do Paraná tinha pedido à Justiça para que as apresentações de Pipokinha não acontecessem no estado. Também no Instagram, o delegado e deputado estadual (União) Tito Barichello, que começou o movimento para evitar a apresentação de Pipokinha, celebrou o cancelamento do evento.

"Aqui no Paraná não, MC Pipokinha [...] show pornográfico aqui somente em casas de prostituição, lugar de prostituta é em casa de prostituição. Os nossos jovens são protegidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela [Pipokinha] que se apresente em outro local."

A cantora de funk é conhecida por músicas sensuais e shows com alto teor sexual. Ela já foi criticada nas redes sociais pode debochar do salário de professores e minimizar o assédio.