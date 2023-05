Influenciadora se defendeu dos comentários feitos pela apresentadora do 'A Tarde é Sua' sobre o seu vestido de noiva

Camilla de Lucas rebateu as críticas feitas pela apresentadora Sonia Abrão sobre o seu vestido de casamento. A influenciadora e ex-BBB trocou alianças com Mateus Ricardo no último sábado, 13, e apostou num vestido de noiva com saia volumosa e fenda. A apresentadora opinou sobre a fenda do vestido de noiva, alegando que o detalhe não era 'adequado'.

"Eu acho um momento tão espiritualizado, um decote, um braço de fora, uma coisa assim até vai, mas esse negócio de ficar mostrando coxa como se você tivesse numa festa normal ou num baile ou num desfile, não combina. Olha que vestido lindo que ela tava, pra que essa fenda e pra que essa coxa de fora? Pode ser uma opinião muito antiquada, mas é a minha", alfinetou Sonia Abrão

Camilla não ficou quieta e rebateu o comentário. "Problema em casar com vestido de fenda? Imagina casar com quem não tem caráter e fala ao vivo com assassino pra ter ibope. Espiritualizada é ela", escreveu em sua conta no Twitter.

A fala de Camilla de Lucas faz alusão ao caso Eloá Cristina, de 2008. Quando Sonia entrevistou ao vivo o sequetrador Lindemberg, que manteve a adolescente em cárcere privado e depois a assassinou. A apresentadora foi acusada de atrapalhar o trabalho da polícia. Até o hoje a entrevista é lembrada como um momento de sensacionalismo da TV brasileira. O caso Eloá voltou a ser debatido após ser exibido no Linha Direta, com Pedro Bial.