Artista teria se incomodado com um 9.9 dado pelo humorista da outra vez que ele foi jurado da competição

A participação do humorista Paulo Vieira no quadro “Dança dos Famosos”, do “Domingão com Huck”, neste domingo, 14, está dando o que falar nas redes sociais. Isso porque, o artista distribuiu nota 10 para todos os participantes e, no Twitter, explicou o motivo:

“Depois de muita insistência do meu amigo Lu [Luciano Huck], eu serei jurado da ‘Dança dos Famosos’. Dei 10 para todo mundo pois não quero ser ameaçado por nenhum outro ator da casa”. O artista global teria mandado um áudio para a assessoria de Paulo dando o “maior piti” e dizendo que pegaria o humorista na saída do Projac. O

s seguidores, claro, ficaram curiosos para saber quem é o ator fez a ameaça e, rapidamente, resgataram as notas dadas pelo humorista durante sua participação como jurado do “Super Dança dos Famosos”, em julho de 2021.

Na ocasião, Paulo deu 10 para todos os participantes, menos para Marcello Melo Jr., que recebeu 9.9 ao dançar pasodoble. O apresentador do “Big Terapia” não confirmou se foi, de fato, Marcello quem fez a ameaça, mas o artista passou a ser atacado nas redes sociais.

Muitas pessoas foram até o último post de Marcello no Instagram e deixaram comentários referentes ao assunto. “5.8 por causa do comportamento péssimo”, escreveu uma pessoa.

“6,8 por causa da birra”, debochou outra. “Eu amo a internet e por isso vim te dar uma nota só por causa da birra: 8.7”, acrescentou mais uma. “Nota dó, que papelão hein”, disparou um seguidor.

“Tem que dar dez senão ele fica bravinho”, declarou outro. Marcello não se manifestou sobre o assunto.